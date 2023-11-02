新北市新莊警分局呂姓警備隊警員，去年兩度以不實身份貪走民眾交給警局的遺失物現金，又勾結景姓友人盜領遺失現金上萬，被警方自清發現法辦。

新北地方法院考量呂員認罪、繳回犯罪所得，依公務侵占罪、偽造文書等罪定應執行2年徒刑，緩刑5年，並應支付公庫30萬，接受法治教育5場，褫奪公權2年。

檢方指控，呂員去年2月3日基於公務侵占犯意，在新莊警分局警備隊辦公室假冒不實民眾，兩度冒領民眾送到警局的遺失物現金3千元、5千元，共計8千元。

今年1月晚間6時許，呂找來景姓友人，假冒遺失現金13300元的民眾領走，並擅自取用潘姓同事的印章，佯裝是同事協助承辦冒領程序，藉此避人耳目，未料被民眾發現檢舉，警局自清移送法辦。

庭審時，呂員與景姓友人皆坦承犯行，並繳回犯罪所得2萬餘，合議庭考量兩人不法獲利在5萬元以下，情節還算輕微，因一時失慮致犯行，依公務侵占罪、偽造文書等罪判呂員定應執行2年徒刑，緩刑5年，並應支付公庫30萬，接受法治教育5場，褫奪公權2年；景姓友人處6月徒刑，褫奪公權1年。