（圖 / 新北市警察局提供）

2023年第20屆世界警察消防運動會於今年7月底在加拿大溫尼伯舉行，我國派出警消菁英攜同來自世界各地70多國，共計近萬名相關執法人員角逐競賽。新北市汐止警分局員警兼助教張聖享，最終榮獲柔道男子組-81KG級銅牌、柔術男子組（有道袍）-82kg級銀牌、柔術男子組（無道袍）-80kg級銀牌及臥推男子組-83kg級銀牌等3銀1銅共計4面獎牌，更獲得總統接見表揚。

（圖 / 新北市警察局提供）

（圖 / 新北市警察局提供）

據了解，員警張聖享出生於柔道世家，家族成員多人擔任柔道老師或於警界擔任柔道教官，其叔公張守忠數年前才由中央警察大學柔道教官退休、叔叔張傑及張丁元則分別任職於基隆港務警察總隊督察長、保六總隊隊長，家族三代均曾代表警政署參加世界警察消防運動會。

張聖享自小成長於柔道環境，未有30歲但已積累柔道資歷20餘年。他面對家族期待成為柔道國手也曾一度掙扎，畢竟叔公及叔叔們站上得獎台前，是基於長年累月的體能練習與技藝磨礪，練習後獨自一人復原受傷的身體，他一一看在眼裡；然張員卻也從長輩的堅持中，體會柔道「柔中有力，力中有藝」的美，待高中畢業仍接下「傳承」棒子從警，並選擇家族榮譽的柔道深耕。

（圖 / 新北市警察局提供）

張聖享畢業於106年警察專科學校34期，後分發至新北市板橋警分局，109年考取警政署術科助教師資班結訓後擔任汐止分局常訓助教，同時不忘保持柔道傳承的使命，公忙之餘仍前往警專擔任柔道教官，期能讓柔道技術應用於平日執勤，學弟妹們在遭遇街頭挑釁時，能以柔道的「一招半式」克敵制勝，保護自身安全。

另，張聖享也提到自己曾於2019年同樣參加世界警察消防運動會柔道等比賽，獲得3銀1銅成績，今年是第2次參賽，備戰方面下了更多的心思，加強肌力、身體筋膜放鬆、柔道技術調整等扎實的基本功一日不停，更利用休假期間與高中柔道生競技，維持自己的實戰經驗，雖然此次參賽面對實力較上屆更優異的對手，張員還是不畏懼地平了自己上次比賽成績，為國爭光。

今年10月26日，張聖享與本次參賽得獎人員獲得總統接見表揚，第二次踏進總統府除了感到光榮外，他也表示自己還年輕，擔任常訓助教需要精進各項戰技，為新北員警執勤安全盡一份心力外，保有柔道國手的資格也需要不斷燃燒自己，但他會跟甫獲亞運冠軍的連珍羚前輩學習，即使出賽奮鬥10年也不氣餒，期待有一天也能在戰場上奪金，大聲說出：「這真的好難，可是我做到了」！