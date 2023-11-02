新北市汐止區昨（1日）晚發生死亡車禍，37歲殷姓女子晚間11時許，駕駛自小客車行經鄉友街，往長安橋方向行駛時，不明原因撞擊同方向走在路邊的29歲洪姓男子，洪男當場失去生命跡象，新北市消防局救護人員將洪男送往汐止國泰醫院急救，不幸仍告不治。
汐止警分局獲報派員到場處理，對殷女進行酒測，無酒精反應。殷女表示，該路段光線較昏暗，沒注意到右車前有人，才不慎撞上。警方偵訊後，以過失致死罪嫌將殷女送辦，並釐清事故發生原因。
新北市汐止區昨（1日）晚發生死亡車禍，37歲殷姓女子晚間11時許，駕駛自小客車行經鄉友街，往長安橋方向行駛時，不明原因撞擊同方向走在路邊的29歲洪姓男子，洪男當場失去生命跡象，新北市消防局救護人員將洪男送往汐止國泰醫院急救，不幸仍告不治。
汐止警分局獲報派員到場處理，對殷女進行酒測，無酒精反應。殷女表示，該路段光線較昏暗，沒注意到右車前有人，才不慎撞上。警方偵訊後，以過失致死罪嫌將殷女送辦，並釐清事故發生原因。
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