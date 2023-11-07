高雄市1名55歲何姓男子，去年（111年）8月駕駛自小客貨車，行經楠梓區惠心街左轉時，未注意騎腳踏車的83歲鄭姓男子，鄭男被撞倒地，送醫2天後傷重不治。橋頭地院審理後，認為何男未注意車前狀況為肇事主因，鄭男逆向騎單車為次因。由於何男認罪，獲得緩刑兩年。

何姓男子於去年8月4日上午9時許駕駛自小客貨車行經楠梓區惠心街（東向西），何男打算左轉；鄭男當時自高楠公路1762號一家診所路邊由東向西方向起駛，欲直行至高楠公路1761巷，何男沒有注意車前狀況，導致發生車禍。

判決書指出，鄭姓男子冒然逆向行駛穿越高楠公路，因此發生車禍。鄭男倒地送醫，於8月6日晚間因外傷性腦出血、腦幹衰竭、胸椎骨折（術後）等傷害，傷重不治。

何姓男子在肇事後坦承犯行，檢察官對此過失致死案件起訴。法官審理後，因何男坦承罪行，以簡易判決處何男徒刑6月，可易科罰金。緩刑兩年。

高雄警方呼籲，馬路上時常可見民眾違規騎乘機慢車，民眾應該遵守道路號誌與標線，不要逆向行駛，並請駕駛人在行經路口時減速慢行，以策安全。更有民眾戲稱這些年長者是「移動式神主牌」，請民眾上路要小心這些長輩。