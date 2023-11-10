三寶飯！桃園八德轎車見縫就鑽 遭大車起步撞上

桃園市八德區和平路與忠勇街口，發生一起車禍意外，當時該路口是紅燈，大家都在等候燈號轉換，一輛黑色轎車停在路邊，見到大型貨車前方有空隙，就將車輛開出來，以為大車會看到他出來，沒想大車綠燈一起步，就將這輛黑色轎車撞了上去，所幸這起車禍並沒有人受傷，但是轎車見縫就鑽的行為，遭網友罵翻了。

網路《爆料公社》今天（10日）po出一段車禍影片，當時大型貨車在該路口停等紅燈，右側轎車停在路邊，見前方有縫隙，就將車輛開出來，沒想到大貨車駕駛當時注意力都在燈號轉換，依綠燈就往前開，轎車因此遭受撞擊。

黑色轎車當時臨停在路邊，車輛出來有打方向燈。（翻攝爆料公社）

轎車駕駛遭撞擊後，停路邊下車察看。（翻攝爆料公社）

網友將影片po出，發文表示「我在注意前方綠燈，想不到三寶路邊切出來在我死角，一下車還說：我有看到你...，我回他：你有看到我還硬要鑽？警察來直接嘴他：你看到縫就想鑽，覺得人家都會讓都看的到你，就是有你這種！」

網友看到影片紛紛留言表示：「以為自己是機車唷」、「男人的本能 有縫就鑽」、「一看就是有讀書沒生活常識以自我為中心的人XD」、「三寶領飯....」、「三寶中的極品」，留言內容一片倒，所幸這起車禍無人受傷，後續賠償問題已交由警方釐清。