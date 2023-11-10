前天（8日）立冬，很多民眾都會在家裡煮食材補冬，這是台灣人的傳統，而有一名網友在網路PO出文章，表示高齡92歲的阿嬤，心血來潮要煮桂圓糯米飯給他吃，於是幫阿嬤準備了食材，期待下班回家後品嘗阿嬤的古早味，沒想到回到家，吃了幾口發現酒味很重，檢查後驚見阿嬤用這東西來煮，差點昏倒。

原來網友的阿嬤用的是91度的酒精下去煮。（翻攝Dcard）

網友在「Dcard」PO文表示，當時很期待下班回家吃阿嬤煮的古早味，但是打開後發現米心沒透，為了要讓老人家開心，特地挖了底下有熟的幾口來吃，感覺沒啥異樣，只是酒味很濃厚，上網查看作法，跟阿嬤口述的也沒錯，結果跑去廚房翻了阿嬤用的東西，發現一瓶公賣局賣的91%的酒精，讓她瞬間都醉了，隔天差點爬不起床上班。

網友看到PO文紛紛留言：「夭壽 怎麼會有這個包裝的酒精，這包裝不都是放米酒」、「這個包裝好危險」、「裡裡外外都幫你消毒了」、「哈哈沒事啦，煮完酒早就揮發光了」、「我去查了這個也是可以吃的！」、「好恐怖...你現在有好一點了嗎？如果還是不舒服要不要去看個醫生」、「前陣子疫情爆發時有這種的酒精瓶」，所幸這名PO文的網友，都有回覆底下留言，看來身體沒事發生，要不然就嚴重了。