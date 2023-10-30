國道警將騎士攔下，赫見是1名阿嬤騎士誤闖，立即上前將她攔下，阿嬤表示自己對路況不熟。（圖／警方提供）

國道警六隊昨（29）日於國3新竹竹林段時，接獲通報，1名機車騎上國道，警方立即趕往攔查，赫見是1名阿嬤騎士誤闖，立即上前將她攔下，阿嬤表示自己對路況不熟，不料阿嬤說著竟開始啜泣說，「以前都是我先生載，但現在先生已經不在了」。警方立即安撫阿嬤情緒，並依規定拖吊車排除將她帶離國道，以免發生危險。

國道警將騎士攔下，赫見是1名阿嬤騎士誤闖，立即上前將她攔下，阿嬤表示自己對路況不熟，不料阿嬤說著竟開始啜泣。（圖／警方提供）

警方表示，昨（29）日上午9時許，國道3號北向88公里處竹林路段發生一部機車騎上國道的事件，國道警接獲通報有普通重型機車行駛國道，立即派遣巡邏車675前往攔查，另通知交控中心上游CMS字幕提醒用路人注意前方狀況；該誤闖國道機車並於09時27分排除下交流道。

國道警呼籲民眾，機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項之規定，處駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。倘機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。