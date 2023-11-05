高雄鳳山區新甲派出所員警，3日晚間6點巡邏經過新富路與武慶路口時，攔查一部由年紀約50多歲男子所騎的雙載機車，後座51歲董姓女友面對攔查謊報身分遭警揭穿「差這麼多」，男友見狀向董女勸說「我會陪你」，讓董女感動自首，原來是因為2年前未去開庭遭通緝的毒品犯，警方依規定解送歸案。

新甲派出所員警巡邏時發現，董女與男友所騎的機車，騎乘過程搖晃，於是上前攔查，發現是因兩人在聊天導致，騎車的董女男友沒有酒駕情事，但警方問及董女身分時，董女卻神情慌張謊報身分，遭警揭穿「差這麼多」時，仍辯稱照片是年輕時留學生頭所拍。

員警發現董女眼神飄忽，直覺有異詢問是否有案在身，董女仍閉口不談，直到男友開口「我會陪妳一起面對，再怎麼樣我也不可能放下妳一人」，才讓董女感動揭露真實身分，警方發現原來董女是是110年高雄地檢所發布之毒品通緝犯。

董女供稱，一開始是因為身體不適未去開庭，後來越拖越久就被通緝。警方依規定要將董女解送歸案，臨走前男友還溫馨喊話「老公會去派出所陪妳」，讓董女大嘆後悔。

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