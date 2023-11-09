新北市1名33歲鄭姓男子，昨日下午被淡水警方攔查，他因毒品遭到通緝，員警上銬時他假意配合，趁機由外套取出辣椒水及電擊器攻擊員警。（翻攝畫面）

新北市1名33歲鄭姓男子，昨日下午被淡水警方攔查，他因毒品遭到通緝，員警上銬時他假意配合，趁機由外套取出辣椒水及電擊器攻擊員警，並對員警揮拳，造成2名員警受傷，員警受傷後仍英勇抓拿嫌犯，事後支援警力到場，順利將鄭嫌逮捕歸案。

警方表示，昨（8）日下午13時許，新北市淡水分局員警王紹懿、詹益驍，擔服12至14時取締違停勤務，於淡水區北新路一段18號前，攔停33歲鄭姓毒品案被拘提人（男，執行4年8個月），鄭嫌假意配合員警上銬時，趁機由外套取出辣椒水及電擊器攻擊員警，並對員警揮拳，造成31歲王姓員警面部、頭部挫傷紅腫以及四肢及身體擦挫傷；25歲詹姓員警面部紅腫以及身體、四肢擦挫傷，目前已送往馬偕醫院救治包紮，均無大礙。

經支援警力趕抵後協助壓制鄭男，旋即將其上銬帶回偵辦，全案警詢後將鄭嫌依毒品拘提、妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。