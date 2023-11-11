潘君侖（左）和洗菜出席環保活動。（環境部資源循環署提供）

因為《全明星運動會》結緣的潘君侖、洗菜，11日一同出席「自備好杯旅遊趣」源頭減量推廣記者會，適逢光棍節，都是單身的兩人頻頻被湊做堆，但兩人都已經對彼此太過熟悉，加上還一起主持節目，實在沒來電。而洗菜10年來始終如一的理想型只有林書豪，讓潘君侖哭笑不得地說：「你標準要放寬一點！」

洗菜外型甜美，又有一副好嗓音，感情世界卻是空白，一度還被傳過跟《全明星》顏佑庭的烏龍緋聞，讓她崩潰：「都是他們害我交不到男朋友！」潘君侖說，或許是因為洗菜身邊都是男生朋友，就算對洗菜有好感的也會怕會不會其中一位男生就是她的男友，所以反而不太敢靠近，昔日《全明星》藍隊成員對於洗菜的幸福同樣相當關心，看到不錯的對象就會想辦法撮合。

不過，洗菜情有獨鍾林書豪，芳心有點難以被打動，她對此喊冤：「我已經沒有標準了！」笑說自己是喜歡會運動的男生，標準沒有很嚴苛。她目前擔任台新戰神啦啦隊，球隊沒有禁愛令，也沒有明文規定不能隊內戀愛，但洗菜認為還是盡量不要比較好。

潘君侖參與演出的首部戲具作品《生命捕手》即將播出，還在劇中參與演唱插曲，回憶起拍戲時光，他因為要背下大量專業醫療術語，幾乎沒什麼吃飯，四個月就瘦了6公斤，甚至凌晨四點就爬起來背台詞，不過也因此學到CPR、縫合等技能。今年即將結束，他期望以不同於以往的演員身分，多面向地被觀眾所看到，洗菜則是因為今年推出新單曲，希望明年有機會開自己的演唱會，同時表達對主持工作的熱情。