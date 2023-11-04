台灣醫學界近年除了積極響應政府推動的「次世代數位醫療平台」，也不忘與國際接軌，探討國際醫療資料交換等議題。雙和醫院神經外科醫師、台灣醫學資訊學會理事長林明錦表示，醫療資料記錄從紙本轉為電子化，衍生每家醫院各自為政，限制了醫療研究的發展和資訊互通。

為統一各國醫護人員對疾病的描述及分類，國際HL7協會應運而生，2015年更進一步提出「國際醫療資料交換標準FHIR」，讓全球醫療院所採用同一套標準，落實醫療數位化。

台灣醫學資訊學會、台北醫學大學醫師協會，在衛福部雙和醫院舉辦「2023年國際醫學資訊聯合研討會 (JCMIT 2023) 暨第12屆台北醫學大學國際醫療高峰論壇」，打造「書同文，車同軌」的醫療資訊共通語言。

林明錦提到，推廣國際醫療資料標準化已是趨勢，此次研討會更邀請到「FHIR之父」Dr. Stan Huff來台開講，分享第一手「國際醫療資料交換標準」最新發展和未來願景。