台北資訊月展覽周四盛大開展，匯集新興科技浪潮趨勢下的知識與成果，更有多家3C大廠祭出限定優惠促銷及教育價方案，吸引廣大學術界先進、教職人員及學生族群湧入，響應此次數位領航的策展宗旨，燦坤此次率先領頭前進資訊月，開展一日捷報頻傳。

燦坤表示，PS5及Switch OLED遊戲機雙雙登頂開展首日銷售之冠，雙11促銷期間PS5主機大降價帶動銷售熱潮；資訊月與本周末即將登場的「Nintendo Live 2023 Taipei」活動同慶，Switch OLED主機與瑪利歐兄弟驚奇版組合價同樣下殺。

隨著AI應用的全面爆發，未來「算力」勢必成為下一代筆電的核心指標，使用者對於運算速度的追求將大幅提升，具高階性能的筆電/電腦是人們跟上算力時代的至關鍵武器。燦坤表示，此次展上高階筆電以搭載RTX 4060顯卡、8G記憶體的規格詢問度最高，資訊月雙主打星為今年新推出Acer 16吋Predator高階電競筆電直降78折。

螢幕方面，電腦螢幕類有各品牌多元促銷推力加持，尤其27吋螢幕詢問度大增，熱門機種包含MSI 27吋2K電競螢幕、三星27吋曲面螢幕。