王彩樺剛從尼泊爾回國就參與直播。（東森直播Channel 5 提供）

沈玉琳上直播分享和女兒相處。（東森直播Channel 5 提供）

Makiyo今（11）日晚間她擔任「雙11狂歡節」直播主，和賣魚仔王偉雄一起直播帶貨。她今年7月宣布恢復單身後，透露兒子俊俊上個月底剛滿1歲，最近學會叫媽媽，「越來越黏我，育兒就有點疲憊。」

她計畫明年兒子2歲時送去幼兒園。是否還有跟前夫小金聯絡？Makiyo：「分開之後就沒有再聯絡。」至於現在有追求者？她說真的沒有，但有收到異性邀約。

王彩樺也擔任「雙11狂歡節」直播主，談起平時女兒的購物喜好，她忍不住爆料兩個女兒什麼都買，包包、衣服、保養品或化妝品等等，至於是媽媽買單嗎？王彩樺大方回應，「當然!」

被虧女兒零用錢是否非常多？她趕緊撇清，表示女兒有零用錢，平常跟媽媽一起上班也會有打工費，「只要女兒給她拍一張照，就可以換1到2千元。」

另外，同樣擔任直播主的沈玉琳，透露小學三年級的女兒喜歡買BLACKPINK的髮夾或美少女戰士的魔杖，但老婆總會灌輸女兒「不能要什麼就買」的觀念。

至於女兒平常會不會分享喜歡的男生？沈玉琳笑回：「女兒現在的年紀處在討厭男生的狀態，老婆還直接跟女兒說，男生都是臭的，要女兒懂得保護自己。」