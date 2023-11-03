基隆七堵1名41歲鍾姓女子日前因不慎將身上現金4200元遺失，她發覺後向警方報案，警方調閱監視器，一名機車騎士路過發現後撿走，警方已鎖定車號將通知到案說明。
警方表示，1日下午13時許，百福派出所接獲鍾女報案稱，在七堵區明德二路段不慎遺失新臺幣4200元整，經警方調閱監視器發現，該筆遺失金額遭路過機車騎士撿拾後離去，警方已鎖定該涉案車輛後續通知車主至所說明依法移辦。
警方呼籲民眾拾獲他人遺失物應交至附近警察機關發還失主，若占為己有行為將有觸犯刑法第337條侵占遺失物之罪嫌，得不償失。
基隆七堵1名41歲鍾姓女子日前因不慎將身上現金4200元遺失，她發覺後向警方報案，警方調閱監視器，一名機車騎士路過發現後撿走，警方已鎖定車號將通知到案說明。
警方表示，1日下午13時許，百福派出所接獲鍾女報案稱，在七堵區明德二路段不慎遺失新臺幣4200元整，經警方調閱監視器發現，該筆遺失金額遭路過機車騎士撿拾後離去，警方已鎖定該涉案車輛後續通知車主至所說明依法移辦。
警方呼籲民眾拾獲他人遺失物應交至附近警察機關發還失主，若占為己有行為將有觸犯刑法第337條侵占遺失物之罪嫌，得不償失。
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