桃園市龍潭區一名輕度身心障礙且失智的84歲陳姓婦人，昨天（6日）傍晚搭車前往醫院探視住院的兒子，卻在中途下錯站，加上表達能力有限，只能獨自無助坐著輪椅，在自由街的宮廟前徘徊，所幸龍潭分局暖心警員即時發現協助返家。

龍潭分局中興派出所副所長曹培翔、警員洪祥皓，昨天巡邏時，發現一名獨自坐輪椅的老婦人，在自由街的宮廟前來回徘徊，便主動上前關心，但婦人表達能力有限，身上也沒有證件，無法清楚得知她的身分，警方挨家挨戶地詢問附近住戶，都沒有人認識她。

後來警方靈機一動，用通訊軟體詢問各里里長，幸好有熱心里民在群組內回復，表示知道婦人住家在哪裡，警方見天色已晚，氣溫也逐漸降低，警方向婦人表示要開車載送她回家，婦人這時露出微笑，由警方攙扶上車。

警方將婦人平安載送回家時，她的媳婦立刻出來迎接。經警方了解，陳姓婦人兒子日前住院，媳婦在醫院、住家往返照顧，陳姓婦人因思念兒子搭車前往醫院探視，但因表達能力有限，且身體不便，在自由街的宮廟處下車後，便不知如何是好，也不懂得向附近人家求援。

媳婦回家後發現陳婦不在家中，心急如焚地到處找人之際，警方即將陳姓婦人平安帶回家中，表示非常感謝警方，平安將老婦帶回家屬身邊。

警方提醒，若家中有60歲以上或其它符合申請條件資格之長輩，可至家中附近區公所申請愛心手鍊，讓長輩隨身配戴。當民眾發現路上迷途長輩時，可透過愛心手鍊上24小時之服務專線（0800-056-789），告知服務人員手鍊上編號，即可馬上聯絡家屬或通知就近派出所協助處理。