YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻等人涉嫌吸食毒品，Joeman的YT頻道超過250萬粉絲訂閱，爆紅後投資房產、大手筆購入超跑，曾因炫富行徑惹出不少爭議，他落網後最擔心的也是「影響職業生涯」。據了解，警方專案小組昨天（6日）前往蕾菈夫妻中和住處搜索時，2人的女兒就在現場，但2人十分冷靜，態度極為淡定，警方要求交出毒品時，他們要警方自己去搜。

Joeman（35歲）原本是職業電競比賽的賽評，後來轉型當YouTuber，2018年YouTube頻道高達100萬人訂閱。Joeman透過高流量變現，還幫許多企業代言，今年（2023年）3月更與超商推出「Joe式」聯名系列鮮食，但卻因為價格偏高，圖文不符等，遭到許多網友批評，但高人氣卻未因而減低。

據了解，新北市警察局刑警大隊專案小組，昨天抵達蕾拉夫妻的住處時，蕾拉剛好正要出門，送小孩去上課，丈夫湯宇表現淡定，還要警方自己去搜索，當警方在2人床頭搜出大麻時，蕾菈還辯稱：「不知道這是什麼！」警詢後，全案依毒品罪嫌移送新北地檢，檢方複訊後，予以無保請回。

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