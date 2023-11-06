台南市1名72歲王姓男子，昨5日上午11時45分許，騎乘機車在永康區中正南路及甲頂路口時遭警方攔檢，因他的車牌有異，警方調查後發現，他所騎乘的機車於上月25日，已被嘉義警方通報為失竊機車，警方當場將王男逮捕到案。

警方表示，72歲王男因竊取機車擔心遭警方追捕，竟異想天開使用奇異筆，將機車車牌號碼「3」明顯遭塗改成「8」，這個舉動反倒引起員警注意，警方見狀立即向前盤查，細查看後確定車牌遭奇異筆塗改，進一步調查時發現該車已於10月25日在嘉義縣太保市通報失竊機車。

警方調查，王男在嘉義縣太保市時發現該輛機車停於路邊，且鑰匙竟放於車前置物區，因此將其騎走，事後再用奇異筆塗改車牌數字，沒想到筆跡太粗糙，一眼就被警方識破，警方詢後依違反竊盜及偽造文書罪嫌將王男移送法辦。

南市警三分局呼籲，南市警三分局呼籲，勿因貪小便宜而順手牽羊，偷竊他人財產，以免觸犯刑法竊盜罪，可處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。