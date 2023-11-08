高雄楠梓警方偵辦假投資真詐財案，於11月6日逮捕江姓男車手（中）。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

詐騙案頻傳。高雄岡山與楠梓警方各偵辦假投資真詐財案，岡山警方獲報，林姓女子誤信假投資的圈套，已經交200萬元給對方，警方利用雙方於7日再次面交時，逮補詐騙集團車手及收水等2名犯嫌到案。楠梓方面則逮捕一名投資詐騙案的車手，被害人劉女損失71萬元。楠梓警方訊後移送橋頭地檢署並建請檢察官聲押。

岡山警方偵辦詐騙案，林姓女子在網路上加入飆股群組後，自2023年9月開始多次網路轉帳及將現金面交給假冒投資專員的詐騙集團車手，由於林女曾獲利1萬元，因此上當。林女於10月底再次接獲詐團通知抽中未上市股票，需要再投資800萬元才能認購股票，林女欲向公司老闆借錢投資時，老闆識破了詐這場騙局，林女這才驚覺被騙，向警方報案。

岡山警方利用雙方約定於林女上班的公司再次面交金額時，在面交地點埋伏，發現車手前來取款，當場逮捕22歲王姓男子與20歲戴姓男子。全案依詐欺罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警方部分，被害人劉姓女子也是誤信投資圈套，劉女聽從騙徒指示，陸續8次匯款給對方共損失71萬元。詐騙集團食髓知味，再度向劉女誆稱需再交付100萬元信用金補足差額才得以出金，劉女覺得被騙而報警。

警方將計就計，於11月6日晚間9時許趁取款車手和劉女面交時逮捕21歲江男，並在江南身上起出工作用手機、投資契約書、假冒銀行的工作證、簽單收據等證物。江男坦承犯行，並供稱：他住在新北市，因為想賺錢所以當車手，每次可以賺取提領金額的2％。警方訊後，移送橋頭地檢署並建請檢察官聲押。