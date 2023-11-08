高雄市梓官區某宮廟於5日舉辦遶境活動，當天下午3時許因兩頂宮廟神轎不慎碰撞，扛轎人員發生口角，其中，22歲巴姓男子及18歲史姓男子徒手毆打另一頂扛轎人員23歲何男（89年次）的臉頰。就在雙方一觸即發時，被旁邊人士勸阻，避免發生打架事件。

岡山警方調查，此事故是因為兩神轎碰撞，何姓男子發出質疑與抱怨聲，巴姓與史姓男子聽聞後火氣上湧，混亂中揮拳打中何男的臉頰。之後雙方轎班人馬一湧而上，所幸遭旁人攔阻而未成功。

警方於6日通知相關人士到案說明，被打中臉頰的何男的臉部沒有受傷，他不打算提吿，坦承自己當天情緒不太好，導致此事件，忘記是誰打他的。巴男與史男也對此感到抱歉，但對於誰動手沒有交代清楚。警方將依社維秩序維護法對動手的巴男與史男一方裁處1.8萬元以下罰鍰。

另外，岡山警分局針對當日遶境交通違規情形，舉發危險駕駛1件、拒檢逃逸1件、無照駕駛6件、闖紅燈3件、逆向行駛3件、未戴安全帽63件、併排臨時停車2件及未依規定使用方向燈1件等共計80件違規，總計最高可處超過14萬元罰鍰。