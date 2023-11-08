台中市南屯區一名63歲鄧姓男子，日前加入股票投資LINE群組，誤信網路股票投資不實廣告，依據投資老師指示，匯款將近500萬元，後來被告知要再繳手續費才可出金，才驚覺受騙趕緊報警，台中警局第四分局南屯派出所獲報，鄧男配合警方將計就計，約出對方面交款項，順利補2名車手。

據了解，南屯所日前接獲鄧男報案，指稱疑似遭到詐騙，警員徐紹軒、李佳融了解後得知，鄧男透過點選社群軟體廣告，被邀加入股票投資LINE群組，不久後，自稱公司理財專員的人家他加好友，還說近期有高獲利股票可以投資。

鄧男不疑有他，陸續匯款495萬，坐等高額獲利，卻又接獲該專員來電指稱，之前投資標的已獲利上千萬，不過須先繳交手續費190萬元，才能領取獲利獎金，鄧男才驚覺有異。

員警在超商外查獲接應車手。（翻攝畫面）

員警告知鄧男這是詐騙集團慣用手法，立即教導鄧男與詐騙集團斡旋，與該理財專員約定在南屯某超商面交。員警前往現場埋伏，等車手到場要面交時，立即將佯裝理財專員的車手留姓男子（31歲），及在超商外面接應車手劉姓男子（30歲）逮捕，並查獲假投資公司工作證、收款收據、現金等證物，全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

第四分局分局長李建興呼籲，網路投資詐騙廣告相當多，被害人經常在點擊廣告後受邀進入詐騙投資群組、加入投資客服LINE帳號，以「穩賺不賠」、「高獲利」等話術詐騙，民眾有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或到就近派出所洽詢。