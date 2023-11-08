花蓮縣一名男子阿國是15歲少女（A女）的表舅，在A女還在讀小學時就已認識，去年（111年8月）上旬起，阿國明知道A女當時只有15歲，卻與A女交往，還在不違反意願的情形下，發生性交行為5次；A女母親得知後提告。

檢警偵查，阿國坦承犯行，供稱去年8月某日在村裡的1處場所，去年9月分別在客棧、飯店、友人家、工寮等4地，總共發生過5次性行為。檢方依犯刑法第227條第3項之對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌，提起公訴

法院審理，阿國未思克制性慾衝動，對身心發育仍未臻成熟的A女，發生多次性交行為，影響其身心健康與人格發展，實有不該，考量犯罪動機、目的、案發時與A女之關係及坦承犯行等。

法官審酌，審理期間，阿國與A女及其母親母已以10萬元和解並給付完畢，且同意不再追究，A女母親表示，希望能從輕量刑。

法官認，阿國犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，5最，各處刑3月。

合併應執行有期徒刑10月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起3年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供120小時之義務勞務及接受法治教育課程5場次。