花蓮擁有瑞穗溫泉與玉里安通溫泉，縣府每年推出太平洋溫泉季「花蓮溫泉專車」，名額幾乎都秒殺。今年於10月7日至11月26日提供一日遊及二日遊行程，已有近2千人報名，縣府決定加碼延長至12月10日，每天從花蓮轉運站發車，讓遊客輕鬆前往兩大溫泉區及中南區特色景點旅遊。

花蓮縣府觀光處長張志翔表示，溫泉專車歷年來獲得廣泛好評，每年進入秋季就會接到許多民眾詢問，今年溫泉專車提供一日遊及二日遊行程，其中一日遊提供花蓮兩大溫泉區「瑞穗溫泉區」及「玉里安通溫泉區」各2條路線，共4條路線，可安排前往中南區鄉鎮住宿旅遊，每天從花蓮轉運站發車。

觀光處指出，瑞穗溫泉區行程可一次體驗花蓮原住民及客家文化，在太巴塱部落裡的太巴塱紅糯米生活館用餐，透過餐飲及在地原民食材，讓遊客在享用美食的同時更瞭解部落文化。

二日遊行程新增於瑞穗溫泉區住宿的行程供遊客選擇，前往目前最夯的壽豐童話星巴克，浪漫湖景及落羽松，也新增旅遊點公主咖啡下午茶，品嚐花蓮在地蜜香紅茶或咖啡，在馬太鞍部落內的欣綠農園享用具原民特色的晚餐，另外也將前往石梯坪，山海美景及特色餐食讓旅程值回票價。

觀光協會理事長陳義豐表示，二日遊行程，徵詢11家旅宿業者，多表示溫泉季活動期間訂房相當踴躍，已見觀光成效，讓中南區旅宿住宿率達8成以上，也帶動了食宿遊購行旅遊鏈的整體觀光效益。詳細資訊請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/E1y2W0），報名專線(03)8533231。