台中市二分局員警跨區到后里查緝車手，當場將2人依詐欺現行犯逮捕，全案訊問後將2嫌依詐欺罪、洗錢防制法等移送。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

前輩忠告不聽後輩車手被盯上 跨區ATM提款被擊落

「台中北區不要去」老大在講都沒在聽，詐騙車手果然又GG了！台中市警局第二分局文正派出所本月3日因偵辦詐欺案，發現其中1名車手在后里區現蹤，立即從跨區追緝，當場逮獲2名年輕車手正在超商ATM提款，再次擊落2名沒聽前輩勸告的後輩車手。

第二分局根據刑事警察局10月份發佈的「詐欺提款熱點」發現1名周姓詐欺車手曾在台中北區提領贓款，立即調閱周邊監視錄影追查其行蹤，11月3日發現該名車手騎乘機車在后里區一帶頻繁活動，遂立即前往查證。

二分局員警跨區到后里現場查看果然看見超商內有2男子共同反覆操作ATM、抽換提款卡，過程神情緊張、不斷東張張望，且刺青特徵與周姓車手相符。

員警上前盤查，當場查獲張姓、周姓2名剛成年的年輕詐欺車手，且發現2人就是在北區提領款項被員警鎖定的詐欺車手，旋即將2人依詐欺現行犯予以逮捕，全案訊問後將2嫌依詐欺罪、洗錢防制法等移送台中地方檢察署，並經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。

第二分局分局長周俊銘表示，近來查出多起詐騙集團以工作「高薪、輕鬆」為由，刊登徵才廣告，吸引缺錢的不特定人士加入詐騙集團，並以高報酬誘使年輕人鋌而走險從事詐欺車手工作，在此呼籲年輕人找工作，千萬不要貪圖高薪，否則可能觸法被抓。

警方也特別提醒民眾，發現ATM提領人有「年紀輕」、「多次進出超商提款」、「戴口罩、安全帽」、「全身穿著名牌」、「提款時遮遮掩掩、左顧右盼」等疑似車手特徵時，即可通報警察到場，共同為打擊犯罪盡一份心力。