刑事局中打8月間搜索苗栗、新竹地區，逮獲10名詐騙集團犯嫌。(警方提供)

被關2周可賺5萬？ 警破詐團查獲23人頭

以陳姓男子為首的詐騙集團為方便行騙，以5萬元代價尋找缺錢花用的民眾提供人頭帳戶，該人頭於帳戶被使用期間必須受拘禁，今年5月間，1名人頭因不想被拘禁逃出報案，才揭露該集團行徑，刑事局中打8月間搜索苗栗、新竹地區，逮獲10名犯嫌，初估短短7、8個月該集團行騙金額逾2億元。

警方指出，以陳姓男子為首的詐騙集團近幾年在苗栗地區快速壯大，該集團成員專門打聽缺錢花用的人，透過關係與對方連繫後，以5萬元價格購買人頭帳戶，警方共清查出23名人頭，他們在提供帳戶期間遭到拘禁約1至2周。

今年5月間，1名遭拘禁的人頭想外出遭拒，還因此被毆打，之後逃出旅館並向苗栗竹南分局報案，警方比對犯嫌相關身分，鎖定陳男等人，經持續蒐證，8月17日同步搜索苗栗、新竹等多處，拘提陳男並陸續查緝該集團成員共10人，查扣手機、銀行帳戶及現金3萬元等贓證物。

警方偵辦過程中發現集團有成員正在新竹的旅館內拘禁人頭，立即前往查緝，果然發現1名成員正在監控4名人頭，當場查扣安非他命毒品及吸食器等。經初步調查，該集團今年初開始行騙，短短7、8個月就詐騙上百民眾、詐騙金額超過2億元，分別依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦。