100萬現金想換高獲利 真好騙！防詐3要訣都不聽

北市警大安分局敦化南路派出所，日前接獲一起詐騙案件，一名王姓婦人在網路上看到股票投資訊息，立即加入LINE投資群組，對方每天都在群組發表股票投資解說，還誆稱投資會有高獲利，王婦信以為真，按照對方提供的網站連結操作，還依指示前往銀行，要提領帳戶內的100萬元投資，所幸銀行的行員機警，驚覺王婦可能遭詐騙，立刻通報警方阻詐。

據了解，敦化南路派出所接獲通報後，立即派遣線上警網到場了解，發現詐團稍晚要派車手到王婦家中面交100萬元，所長呂政隆立刻調度警力，前往部署埋伏，車手抵達後，一開始佯裝股票專員進入王婦家中，埋伏警力方待車手清點現金時，立即衝上前逮捕郭姓男車手，成功阻詐！

警方詢後，全案依詐欺、洗錢防制法移送臺北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查詐欺集團成員，以有效維護治安。

大安分局呼籲，網路投資訊息需多方查證，如遇陌生人來電（訪）述說情節疑似詐騙手法，一定謹記防詐三要訣：「一聽、二掛、三查證」，提高防詐警覺，反覆查詢確認；多一分警惕、少一分損失。