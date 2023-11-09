1名2寶媽的女網友，在臉書社團「匿名公社」PO文指出，家裡的老大每個月收入3萬元，貸款10萬元買車，老二還是大學生，打工薪水不高，卻貸款8萬元買車。2寶媽表示，老二還說車子要改裝，念他卻又不高興，老二最近經常說：「媽媽，我還不起車貸了！」2寶媽則淡淡地說：「這是你們的選擇，自己處理」。

2寶媽想問問網友的意見，她說「想在這裡問問各位，這個問題困擾許久，想在這裡看看大家的看法，現在的孩子為什麼在沒有任何資金下，敢貸七～十萬的車？之後付不起車貸才找父母哭訴自己還不起車貸，我沒有說貸款不好，而是為什麼在沒有穩定工作的時候貸一台自己未必能承擔起的車？」

2寶媽表示，第一、我並沒有要幫忙的意思，我明確的表示我不會幫忙，自己想辦法解決。第二，我會多多跟孩子溝通，還不起看是要賣掉還是怎麼樣。

網友紛紛留言，「讓他們自己面對處理是正確的」、「我跟你是一樣的想法，自己的選擇，自己處理。」、「自己處理。「不要變成媽寶、爸寶。自作自受。」

「很棒，建議他把車賣了」、「自己貸款自己還啊！現在不管各種法也規定滿18就是成年人了，都有投票公民權了啊！雖然是你的子女，一樣要他們自己負責啊！」、「跟他說還不起，就賣掉啊」。