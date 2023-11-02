民眾黨總統參選人柯文哲昨自豪表示，他擔任台北市長時「打掉」造價10億元的廚餘處理廠計畫，並稱自己吃飯沒什麼廚餘；對此，立法院民進黨團批評，柯文哲不僅「反智」否決一項符合環境永續的提案，更證明「他是個媽寶」。

黨團書記長莊瑞雄在立法院黨團記者會秀出柯文哲2015年回新竹老家的年夜飯照片，擺滿滷肉、白鯧魚、帝王蟹火鍋等豐盛菜色。莊質疑，當柯媽媽的小孩真的很幸福，但很難想像連魚刺、骨頭都能嚼碎吞進肚子，廚餘並非只有剩菜剩飯，難道柯連果皮都吃下去？柯身為一位醫師卻講出這樣的話，有失他一直強調的科學、理性、務實。

民進黨立委洪申翰表示，這幾年很多環境組織都是不斷要求淨零減碳，應該要多蓋廚餘處理設施，可以讓廚餘再利用，大家看到昨天柯文哲在記者會上說，環保局要蓋廚餘處理廠，但他說自己吃飯不留廚餘，所以否決了提案，甚至說要教育大家吃飯也不留廚餘。

洪申翰批評，柯文哲的決策風格一點都不科學，幾乎是反智，這就是踐踏專業，因為環保局的提議是節能減碳的目標，這樣的決策令人害怕，難道當總統也是這樣的模式嗎？

洪申翰指出，煮飯的時候一定會有廚餘，柯文哲可以得意洋洋說吃飯沒有廚餘，一定都是別人幫你把飯煮好、端到桌上讓他吃，甚至要把魚刺挑好、水果剝好，柯文哲才有辦法吃飯不留廚餘，這就是「媽寶」。