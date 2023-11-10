北市警局內湖分局日前於桃園機場逮獲一名56歲的香港籍周姓男子，追查後赫然發現周男並非第一次來台，而是持觀光簽證來台「旅遊兼車手」，當初他首次來台當車手，2周就瘋狂提領高達400萬元現金離境。周男食髓知味，二度來台賺快錢，未料早已遭警方盯上被捕。警方發現周男並非個案，詐團疑似因本土車手被逮機會太高，竟找上港人來台領錢，拋出誘人包套「機+酒」行程，使港籍車手自今年3月起數量有增加趨勢。

56歲的周姓港籍男子外表忠厚老實，乍看之下如同鄰家叔叔，未料其日前機場遭警方逮獲時，經清查才發現，周男來台擔任車手提領現金早已不是第一次，初次入境來台2個禮拜，就接受詐團引導去台灣多個地方，到處提領現金，光是雙北提領次數就高達200多筆，盜領金額粗估高達400萬元。

據了解，周男於香港無業，疑似缺錢急用，於香港看到詐團於社群網站上投放的「高薪」工作，來台擔任車手，至於來台所產生的相關費用，如機票、住宿等更是全由詐團包辦，讓周男來台「賺錢」卻又幾乎沒有任何花費，反倒還可以賺錢。

在有了先前的經驗後，周男粗估每次來台至少可以抽成約40萬元，短短14天就有40萬元進帳，非常有賺頭，讓周男決定二度來台，孰料他先前入境領錢時早已被警方盯上，只是礙於周男外籍人士身分，加上其領完錢就離境，讓警方無法抓人，眼看周男此次二度來台，警方見時機成熟，火速於機場將人逮捕歸案。

北市大安分局警方今年8月查獲港籍車手，在他身上搜出多張台灣金融帳戶的提款卡。（圖／翻攝畫面）

據悉，周男被逮時被帶回分局作筆錄，同時通知相關單位，其中北市14個分局中，就有7、8個分局接到通知後火速前來製作筆錄，將警方可使用的16小時全數用上後才移送，可見周男所牽涉案情之廣。

據資深刑警指出，被捕的港籍車手其年齡多落在30至40歲居多，以男性為大宗。由於地利關係，香港來台機票來回最便宜7000元有找，若再加上詐團多為節約成本，所提供住宿多為一晚1000元的日租套房或是青年旅館等來看，招募一個港籍車手，總成本基本不超過10萬元，同時利用外籍人士只要離境警方就難以追緝等情形來看，可謂是CP值超高。

港籍車手來台人數增加，被捕後多半宣稱看到徵才包吃住廣告，香港媒體也發現問題嚴重而進行報導。（圖／翻攝自星島網）

據悉，這些港籍人士來台擔任車手，其多半在香港未有穩定工作，又或是面臨中年失業危機，才會鋌而走險來台賺快錢，其薪資計算也根據各個集團稍有不同，以每領一次錢抽成1%-2%為大宗，再者也有集團以日薪3000元等為計算。但這些人畢竟是外籍人士，詐團為避免他們提領現金時，缺乏江湖道義直接捲款落跑，因此多半會再配一名幹部成員，除指示他們取卡領錢外，同時擔任監管與「收水」的角色，確保現金能在第一時間回收，因此造成港籍車手多半為散客，而非成團進出。

資深檢察官表示，法律不分國籍，港籍車手和外籍車手一樣，落網比照本國車手辦理，但由於具外籍身分，擔心有逃亡之虞，基本上都會聲請收押；至於刑期部分，仍要視個案提領金額認定，主要落在數個月至數年不等，不得交保，並於服刑期滿後驅逐出境。

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