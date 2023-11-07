顏姓男子因涉嫌在台中市海線地區道路撒鐵釘案，多車車輪遭刺破，引發社會關注，6日於宜蘭落網，警方指出，顏逐一描述作案路線及撒鐵釘地點，與警方蒐證資料大致吻合，並陳述犯罪動機係因個人情緒所致，警依公共危險罪送辦，檢察官洪佳業認顏嫌居無定所有再犯之虞，聲請羈押獲准。

清水警分局表示，警方專案小組，分析研判歹徒作案模式與軌跡，掌握顏嫌3日到台北，於4日再轉往宜蘭參加進香活動，警方於5日下午進香團返抵時伺機逮捕顏嫌，經埋伏守侯未發現顏嫌蹤影，深入追查後方得知顏嫌於5日凌晨因酒駕案遭宜蘭警方查獲，車牌遭吊扣，無法駕車。

清水警分局指出，顏嫌人持續在冬山鄉附近出沒，由於行蹤難以掌握，專案小組立即報請台中地檢署檢察官核發拘票，6日前往宜蘭將顏嫌拘提到案，並查扣部分鐵釘等犯罪事證。

警方說，顏嫌到案接受警方偵訊，逐一描述作案路線及撒鐵釘之地點，與警方蒐證資料大致吻合，並陳述犯罪動機係因個人情緒問題所致，警方依公共危險罪將顏嫌移請台中地檢署偵辦，指揮偵辦檢察官洪佳業認顏嫌居無定所有再犯之虞，聲請法院羈押裁定獲准。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！