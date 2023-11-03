苗栗縣後龍鎮公所秋季健行活動登場，後龍鎮長謝清輝歡迎大家一起來走健康，逛夜市。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮每年秋季最具代表性的戶外活動─後龍健走活動，今年已邁入第9個年頭，今年安排的主題為「捐50做好事 後龍健行迺夜市」，歡迎全國民眾參與，還安排大家一起逛遊目前最夯的後龍夜市，共同走過健康、快樂、和愜意的一天，體驗這座海港小鎮風光美景。

後龍鎮公所表示，今年健走路線長約8公里，起點設在鎮公所大樓前廣場，經過光華路轉入新港三路，行經英才書院，最後到達客家圓樓，然後再原路返回鎮公所，全程約2個多小時可完成路程。

報名參與健走活動的民眾，可在報到時領取兌換卡，並在客家圓樓蓋章後即可折返，民眾可憑這張兌換卡以50元現金換購價值200元的後龍觀光夜市券，可在11月19日及11月26日在後龍夜市做使用，同時，捐出的50元將捐贈至後龍急難救助金，不僅讓民眾保持身體健康，也能欣賞美景、參與公益，同時還能品味後龍的夜市美食。

後龍鎮公所表示，每年的健走活動一開放報名，名額往往秒殺額滿，今年更結合捐50換200的觀光夜市券換購，想必更加熱門，呼籲想要參加的民眾把握時間報名，活動總共開放2,000個名額，報名時間從11月06日上午8：30開始。報名方式有2種，「紙本報名」可於報名日起至後龍鎮公所一樓大廳索取報名表填寫；「網路報名可至：https：://www.beclass.com/rid=284b3706537df25ac19e

來報名，公所紙本報名及網路報名名額各1000名，額滿即止。

後龍鎮長謝清輝表示，健走活動已邁入第9年，是一個優質的健康運動，每年吸引許多外地遊客前來參與。今年特別設計了結合後龍觀光夜市的元素，旨在活絡經濟，並將後龍鎮的人文風光向外推廣。他呼籲大家趕快報名參與這個精彩活動，一同來遊後龍、賞美景、做好事、迺夜市，