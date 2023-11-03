大墩文化中心歡慶40周年，11月有滿滿的藝文活動要與市民朋友分享。正在布置館慶「志工成就展」的孫振民隊長，被問到為何來大墩當志工時，竟然是民國76年的一場讓他睡著的演講！

誤打誤撞當了36年志工的孫振民，歡迎大家於大墩40周年館慶期間，分享各場特展的精彩內容。（圖片來源：台中市大墩文化中心提供）

「演講很棒，但椅子實在是太舒服了！」孫振民靦腆的笑說，「當年時值夏季酷暑，舒適的冷氣讓人聽著聽著不小心打起瞌睡，金拍謝！」因為一場演講的緣分，個性熱情又「雞婆」的他，便毅然決然加入大墩志工的行列。原本對藝文一竅不通的自己，因為志工服務在文化中心耳濡目染，對繪畫、書法產生興趣並欣賞，假日還能聆聽各種類型的演講，優點不勝枚舉。

文化中心就是個寶庫，孫隊長指出館慶志工成就展自11月5日至26日展出，匯集了40年來志工隊的歷史、獎章、志工作品，一定會讓大家有滿滿的感動。他熱情邀約大家11月來大墩文化中心，參與館慶超過50場展演活動，包含6大主題特展、8場假日廣場街藝秀，及期間限定多項展演活動，而11月12日更將舉辦40周年慶生會，邀請民眾看表演、賞特展、逛市集、抽大獎！只要願意走進文化中心、參與各項藝文活動，就是投資自己、自我成長，也是對臺中市藝文活動最好的支持與鼓勵！

誤打誤撞 一覺醒來當了36年志工 大墩文化中心志工隊長邀約大家一起參與館慶活動

誤打誤撞 一覺醒來當了36年志工 大墩文化中心志工隊長邀約大家一起參與館慶活動

志工們在大墩文化中心服務的範圍，除了館內展覽，還包含中山堂的演藝活動，引導觀眾、現場維護、為諮詢民眾解答，都讓喜歡服務人群的孫隊長樂在興趣中。「志工服務就是興趣！」他說擔任志工有樂趣，也有辛苦的時候，在活動過程中也常常獲得民眾的回饋，讓辛苦的汗水變成閃耀的珍珠！多年無私無休的服務，讓自己學習與成長，也讓他認識一群終身受益的好朋友！

誤打誤撞 一覺醒來當了36年志工 大墩文化中心志工隊長邀約大家一起參與館慶活動

歡迎市民來大墩，一同回顧文化中心40年的流金歲月，共同迎向下一個經典的40年。更多活動詳情可至大墩文化中心官網查詢：https://www.dadun.culture.taichung.gov.tw/