桃園市八德區廣德里71名環保志工5日乘2遊覽車前往宜蘭太平山參訪，發生意外釀1死38傷，40名志工先行返回桃園，桃園市環保局主祕葉孟芬（右一）致贈慰問金。（賴佑維攝）

桃園市八德區廣德里71名環保志工5日乘2遊覽車前往宜蘭太平山參訪，發生意外釀1死38傷，潘姓婦人（右）難過說，死者是她好朋友，不捨意外發生。（賴佑維攝）

桃園市八德區廣德里71名環保志工5日乘2遊覽車前往宜蘭太平山參訪，其中1輛遊覽車疑似煞車失靈翻覆釀成1死38傷。40名平安志工6日早上先行返回桃園，1志工稱自己遊覽車輪胎也有冒煙，想起來仍會「怕」。

桃園八德廣德里環保志工太平山參訪，疑似煞車失靈翻覆釀成1死38傷，死者為郭姓鄰長。有13人仍住院，40人先行返回桃園，第2台車18人因還要到派出所載運行李，預計中午抵達桃園，有部分民眾5日由家屬先行載回。

先行返回桃園的民眾由環保局主祕葉孟芬、清潔稽查大隊大隊長林立昌致贈慰問金。林立昌說，對於往生者將協助家屬善後，受傷民眾及家屬也會全力協助，協調協調能返桃就近治療。

王姓婦人表示，行車過程沒有異常，但自己搭乘的遊覽車抵達目的地時，輪胎頻頻冒煙，懷疑一直剎車導致過熱，駕駛還灑水降溫，現在想起來還會怕。

她說，事前和死者一起喝咖啡，結果整台車只有她走掉，非常難過。她說，自己搭乘第一台車，抵達目的地時，等了許久，想說怎麼第2台車還沒來。後來有貨車司機認出大家與翻覆遊覽車的傷患穿一樣的制服，告知他們車輛翻覆，大家才知道出事。她又說，好險翻覆是在路中間，若翻到山下後果不堪設想。

潘姓婦人頻頻拭淚，她難過說，「一起出去沒有一起回來」，唯一的死者是她好朋友，人很好、很隨和。大家都很傷心、很難過。潘婦說，擔任環保志工1、20年了。每年固定參訪，不曾發生這種事情。