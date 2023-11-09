慶祝40周年館慶，大墩文化中心自11月起，每週六、日在戶外廣場城市小舞台，展開一連串精彩表演。邀請極富特色的臺中市街頭藝人接力演出，包含吉他彈唱、兒童街舞、排笛演奏、流行爵士鼓和互動魔術、經典童玩表演等。其中不乏具知名度的演出者參與，讓系列展演「未演先轟動」，頻頻收到民眾關切演出者到場時間，詢問度熱門。

師事臺灣首席排笛演奏家張中立，排笛音樂家李濬廷曾參與海內外大型晚會、活動典禮，同時擔任華語樂壇眾多專輯御用排笛編寫及錄製老師，致力推廣排笛音樂、樂器教學，國內外作育學生無數。李濬廷的古典風樂曲尤其受到樂迷喜愛，時而悠揚、悲悽的樂音，出神入化又行雲流水，讓人忘卻時空，影音頻道曾創下近70萬人次觀看的紀錄！李濬廷說：「這次能受邀參與大墩文化中心40周年館慶系列活動演出，真的非常開心！」這場專業國際排笛藝術演奏，將於11月11日在大墩文化中心戶外廣場登場，樂迷們絕不能錯過！

而11月12日除了舉辦大墩文化中心40周年館慶慶典之外，戶外廣場的街藝表演也極具可看性，由流行爵士鼓兄妹檔─李科穎、李侑真接力登場。李科穎暱稱KE，7歲開始習鼓、16歲就考取街頭藝人證照。獨特的爵士鼓加入花式表演，讓KE在19歲就以小鼓王稱霸街頭，名氣響亮連偶像蕭敬騰都親臨現場打賞，死忠粉絲群在現場還會自動跳群舞。而妹妹李侑真受哥哥影響，除了爵士鼓表演，也展現過人的舞蹈天賦。11月12日戶外廣場演出，將由兩兄妹連袂演出，帶給市民耳目一新、年輕活力的新式街藝文化！

爵士鼓兄妹檔哥哥李科穎，19歲時獲「街頭小鼓王」稱號。（圖片來源：李科穎KE臉書/臺中市政府文化局提供）

大墩文化中心說明，40周年館慶期間，每個周末午後在戶外廣場都有不同類型的豐富演出，除了排笛音樂家李濬廷、流行爵士鼓李科穎、李侑真兄妹檔，老資歷街藝表演團體「河堤樂團」、「安妮塔克」、搖滾二胡「極器樂團」、經典童玩「憶童趣囝仔王」都將陸續在大墩文化中心精彩亮相。更多活動詳情可至大墩文化中心官網https://www.dadun.culture.taichung.gov.tw/ 查詢。