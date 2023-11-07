臺中城區最受歡迎的藝文場館之一，大墩文化中心今年40歲了。這裡每年平均有1千場活動，背後少不了無名英雄─藝文志工的神助攻！現年72歲的曹月華，在大墩文化中心服務一待就是28年。即使年過七旬，談起志工隊的服務經歷，依然快樂如少女！

曹月華退休前在大學擔任行政工作，因為嚮往文化中心的藝文氣息，和各式各樣的藝文活動，毅然決然在兼顧工作與家庭之餘，投身大墩文化中心藝文志工隊的服務。曹月華說：「這段期間兒女長大了，我也和大墩一起經歷歲月的洗禮、一起成長。但是仔細回想起來，雖然年紀增長，心境卻因為擔任志工的熱忱，反而越來越年輕！」

為迎接自即日起開跑的40周年系列活動，曹月華也為大家介紹起大墩40特別設計的佈置。從大門入口玄關的「文化時光」大事紀與老照片迴廊，可以認識臺中40年的藝文歷史變化；館慶期間還邀請107位藝術家的經典瑰寶名家邀請展，一次欣賞臺灣經典藝術作品；往2樓樓梯轉角處，更有象徵文化中心800冊出版品的魔幻書牆！彷彿置身哈利波特魔幻世界書城，為老字號文化中心帶來全新的面貌！

充滿活力的大墩文化中心志工成就特展自即日起開跑。（圖片來源：臺中市政府文化局提供）

現年72歲的曹月華，已在大墩文化中心志工隊服務逾28年。（圖片來源：臺中市政府文化局提供）

年過七旬的曹月華，嫻熟電腦數字統計、電腦文書處理系統，Word、Excel、各種數字報表都難不倒她。即使面對繁瑣的財物報表，她都能在一天之內處理完成。電腦字體最小的6級字，她也能看得清清楚楚。目前協助大墩文化中心志工隊行政組工作，業務資料整理建檔，對曹月華可說是游刃有餘。曾有一位70多歲的民眾，請教她為何看起來比實際年齡年輕十歲、身段還如此靈巧有活力？曹月華分享：「把志工當成休息，快樂服務就能獲得民眾快樂回饋，就是保持年輕朝氣的秘密！」

希望臺中市民們多多走訪大墩文化中心，感受藝文尋寶的歷程，可以和志工一樣擁有年輕朝氣，每一天都有如沐新生的新收穫，共同迎向下一個經典的40年。更多活動詳情可至大墩文化中心官網https://www.dadun.culture.taichung.gov.tw/ 查詢。