台北市中正國中今年迎來創校40周年，已先在13日舉辦「中正路跑」活動，師生在中正紀念堂附近健走路跑，27日晚上將舉辦校慶聯合音樂會，28日還有校慶儀典，師生可參與音樂饗宴、拔河比賽、大隊接力、趣味競賽及園遊會等多種活動。

中正國中表示，學校創校迄今培育無數傑出校友，還擁有各式校隊如弦樂團、管樂團、國樂團、射箭隊、擊劍隊、跆拳道隊、空手道、武術隊、游泳隊、羽球隊、桌球隊、籃球隊等，是全國競賽常勝隊伍，也積極推展國際教育，培養同學全球視野、同理關懷與國際移動力。

校方表示，今年學校創校40周年校慶，在教師團隊用心規畫及家長會志工團熱情支持下，已在10月13日下午舉辦「中正路跑」活動，師生在學校操場暖身後，由校門口出發，於中正紀念堂周邊進行健走路跑，不僅響應SH150運動及健康促進政策，更創造扎根在地的體驗回憶。

10月27日晚上將在校內舉辦40週年校慶聯合音樂會，由弦樂團、管樂團及國樂團的共同展演，藉由多元曲目慶祝校慶，更透過三團聯合發表，展現兼容並蓄，追求卓越的信念。

中正國中表示，10月28日則會舉行校慶儀典，活動內容包含音樂饗宴、拔河比賽、大隊接力、趣味競賽及園遊會等，並邀請歷屆中正退休師長返校聯誼，中正親師生們溫馨同樂，齊心應許，攜手為未來教育發展奮力向前。