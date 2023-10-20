台北市政府日前分別針對大直傾斜民宅東、南側鄰地召開公辦都更評估說明會並辦理意願調查，調查結果東側鄰地有意願參與公辦都更的住戶已逾85％，達公辦都更受理門檻，北市府將立即啟動公辦都更程序，另外南側鄰地住戶意願調查至23日止。

台北市都市發展局及都市更新處於本月12日針對大直傾斜民宅東側鄰地召開「公辦都更評估說明會」，提出3種評估方案，最高可爭取100％容積獎勵，並啟動意願調查；截至本月20日晚間6時止，東側鄰地有意願參與公辦都更，意願比已達公辦都更受理門檻75％。

更新處表示，將立即啟動公辦都更程序協助東側鄰地更新重建，北市府將指定台北市住都中心擔任實施者，並儘快辦理建築需求調查，蒐集住戶對於未來新家的願景，後續也將協助公開徵求出資者、擬訂事業計畫及權利變換計畫，北市府也會加速辦理審議程序，提高更新效率。

另外，北市府於13日也有辦理一場南側鄰地公辦都更評估說明會；更新處提醒，南側鄰地公辦都更意願調查至23日止，住戶可於意願調查期間表達意願，意願書可以郵寄、電子郵件、傳真、親自送達更新處等方式繳交。