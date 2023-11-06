正值雙十一購物節，icash Pay雙十一活動，icash Pay用戶只要加入元大投信LINE官方帳號，並到元大投信官網完成活動登錄，可獲得icash Pay所提供111點OPEN POINT，每週限額100名。完成LINE個人化服務綁定後，手機上就可查看個人基金庫存、交易、配息，管理基金資產也更輕鬆。
雙十一購物節前先來賺OPEN POINT！自11月6日至12月31日八週期間，參加icash Pay雙十一活動，最高可獲得由icash Pay所提供之111+1111點OPEN POINT，愈早參加，最多可有八次抽獎機會。
本次icash Pay雙十一活動，icash Pay用戶只要加入元大投信LINE官方帳號，並到元大投信官網完成活動登錄，可獲得icash Pay所提供111點OPEN POINT，每週限額100名。完成LINE個人化服務綁定後，手機上就可查看個人基金庫存、交易、配息，管理基金資產也更輕鬆。
若已經是元大投信基金理財帳戶客戶，使用支援icash Pay之有效消費任一筆(不含申購基金)，並於元大投信官網完成活動登錄，就可參加1,111點OPEN POINT抽獎，活動辦法以元大投信、愛金卡官方網站公告為準。
現階段透過icash Pay電子支付帳戶，可申購之元大投信基金選擇達24檔，包括最熱門的0050連結基金、0056連結基金，以及三檔龍頭系列基金:元大台灣高股息優質龍頭基金、元大全球優質龍頭平衡基金、元大日本龍頭企業基金。
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