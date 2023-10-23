台北市議員王欣儀指稱，台北賓館館內許多50年以上老樹未妥善保管而遭戕害，外交部今天聲明「絕無此事」，強調王欣儀的說法及相關報導未經查證，也與事實不符，要求王認錯並鄭重道歉。

外交部發言人劉永健表示，外交部為國定古蹟台北賓館的管理機關，為提升台北賓館的管理維護品質，每年編列預算委請廠商提供專業技術與管理服務，自機電設備、環境衛生、保全至庭園景觀及植栽等皆盡心盡力維護。

他說，外交部委請專家針對館內樹木定期檢測病蟲害與生長情形，遇有庭園樹木略顯枯萎，即進行修枝與施肥，並視情形施藥，未有外界所指殘害樹木情事。廠商每年均提交專家顧問檢測樹木與病蟲害報告，各項維護工作均依照文化資產保存法規定與台北賓館管理維護計畫辦理。

劉永健強調，外交部與維護管理廠商一向配合台北市政府辦理受保護樹木普查作業，並已配合台北市政府文化局與樹木保護專家學者意見，增列台北賓館內樹齡逾50年之老樹，絕無報導所指刻意推諉情形。對於王欣儀的無端莫名指控，外交部無法接受。