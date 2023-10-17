有民眾抱怨，台北市某國小3天2夜畢業旅行，因從台北搭高鐵到高雄、台南，行程要價8200元，實在太貴，但旅遊業者分析，8200元雖比一般畢旅行程貴2000元，但屬於中等價位，也能節省通車時間，玩到更多景點，校方則表示，如果學童家境困難，將補貼一半費用。

有民眾在臉書社團「好想住飯店好康 踩雷不藏私」貼出北市某國小3天2夜畢業旅行要價8200元行程，根據照片，該校將從台北搭高鐵到台南遊玩，期間會在安平古堡、趣淘漫旅館、台江漁樂園、奇美博物館、義大遊樂世界等處遊玩，第三天再從高雄搭高鐵回去台北。

該位民眾質疑，小學生畢業旅行3天2夜為何要跑如此遠？為何非得要搭高鐵，此行程要價8200元實在太貴，且要在27日前繳費完，此金額對部分家庭而言是負擔。

台北市旅行商業同業公會理事陸孟龍分析，多數學校因為學生數多，通常選擇搭遊覽車到各景點遊玩，該校由於選擇搭乘高鐵，費用比一般搭乘遊覽車的畢業旅行高出約2000元，但仍屬中等價位，沒有特別貴或特別便宜，且好處是可以玩到更多景點，或者能讓小朋友在一個景點玩得更久。

陸孟龍也指出，若團體旅遊採用該校畢旅行程，價格會落在1萬2000元至1萬3000元不等，因此，該校費用反而便宜許多，主要原因是學生搭乘高鐵、遊玩景點門票費用都有優惠價，且該校住6人房，住宿成本也能拉低許多。

該校校長則解釋，去年3天2夜畢業旅行是搭遊覽車到台中玩，費用是6400元，今年與6年級各班家長代表、導師及校方開會討論，如果從台北搭遊覽車到台南，必須早上7時出發，接近中午12時才會抵達；從高雄返回台北，司機等於要趕車，才不會錯過家長方便接學童回家的時間，為了節省通車時間，讓孩子有充分時間體驗各景點，才決定搭乘高鐵到台南、高雄，費用因此比去年貴。

校長表示，如有學童家庭經濟狀況，難以負擔此次畢業旅行的費用，校方將運用家長會一筆基金，減免一半費用。