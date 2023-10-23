公館鄉農會、公館國小攜手送愛。（創世基金會提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館國小學童從今年6月開始，在公館鄉農會四健推廣教育志工們及師長的協助下，在校園內種植地瓜葉，歷經4個多月陸續採收累積約70多斤地瓜葉，將地瓜葉捐贈給創世苗栗院56位院民，作為營養餐食，創世苗栗院工作人員23日農地致贈感謝狀，感謝公館鄉農會及公館國小大小志工們的愛心。

公館鄉農會長期致力於農村青少年教育，以培養青少年對農村及農業的認同與參與度，得知創世基金會每日要用新鮮蔬菜攪打流質飲食，再以管灌配方奶補足植物人營養，每天餐食費用龐大，因此攜手公館國小以農藝職人精神，來幫助創世植物人。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，農園的維護管理由四健推廣教育志工成員分工負責，以專業技術及職人精神輪班種植，在定期帶領公館國小學童種植同時，將食農教育、知識經驗傳承給在地學童，期許讓孩子們加強對自己家鄉土地的認同，並感到施比受更有福的幸福。

公館國小校長張茂富說，孩子們透過種菜，除觀察植物的生長過程，進而學習照顧與關懷生命，親身體會助人之樂。如同植下愛的種子，未來生根發芽，善行就會循環不停。

創世苗栗院陳綠蓉院長表示，營養均衡是臥床者維持身體機能的重要來源，安養院內植物人餐食皆由專業營養師評估，針對每個院民，以米、蛋、油、蔬菜、肉等製作流質飲食，另加入高蛋白給予營養補給，感謝公館鄉農會及公館國小師生們植愛行善，讓院民們有時令蔬菜食用。