民眾黨總統參選人柯文哲22日出席民眾黨苗栗競選總部成立大會，無黨籍苗栗縣長鍾東錦到場祝賀。（李京昇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲22日出席民眾黨苗栗競選總部成立大會，無黨籍苗栗縣長鍾東錦到場祝賀，他同時呼籲藍白合才能夠贏得勝選，並鼓勵大家在不分區立委席次，可以國民黨一票、民眾黨一票，增加兩黨在國會席次，共同為台灣付出。

鍾東錦表示，藍白合在去年縣市首長選舉就已經實驗過了，在苗栗、新竹市都應證過藍白合的成功案例，柯文哲更是當時選戰期間，唯一的大人物敢出來牽他的手，所以他個人也很支持柯文哲，只要能力所及，都會盡力幫忙。

他說，現在執政黨的立委不像執政黨，在野黨立委也不像在野黨，執政黨立委應該是謙虛、接受監督，但執政黨立委專門攻擊在野黨立委，同樣在媒體也是，媒體應該監督執政者，不應該監督在野者，現在台灣的政治已經相反，放眼世界沒有任何電視台，在晚間8點黃金時段在講別人壞話的，而且還不論是非。

鍾東錦提到，現在的政治環境充滿不公不義，他認同柯文哲的想法，要追求公平正義，現在政治是選一個希望，很多人問他民眾黨、國民黨沒有資源打選戰，他認為，有勝選的機會、有勝選可能就是最好的資源。

鍾東錦說，他主張國民黨主席朱立倫的理念，要團結可以團結的力量，不只藍白合，也包括其他勢力，他也認為柯文哲的主張是對的，所有的遊戲規則，在競爭之前一定要公平、公正跟公開，以他去年打選戰為例，因為受到不公平待遇，所以才會拚選到底。

他表示，一定要相信能團結起來，要推出一位有正當性、有代表性，而且贏得光榮，輸得人服氣，這樣才能夠團結在野的力量，才能打贏漂亮勝仗，他心信只要藍白合作，一定能夠穩定人心、兩岸關係和諧。

鍾東錦指出，明年大選苗栗立委自然是希望爭取民眾黨支持國民黨參選人陳超明、邱鎮軍，但也不能忘記民眾黨的人情，他希望不分區選票，大家可以民眾黨1票、國民黨1票，讓民眾黨國會席次也能增加，大家應該互相支持、互相支援，共同努力為台灣付出，不要讓老百姓處於兵兇戰危的處境，而是能夠安居樂業的環境。