民進黨總統參選人賴清德27日接受東森電視專訪，再拋兩岸和平論述，稱和平有真假兩種。國民黨總統參選人侯友宜上午受訪時反批，賴的主張有兩種：一種就是台獨萬歲，一種就是務實台獨工作者，這兩種主張都會引來戰爭，讓兩岸衝突。

侯友宜指出，戰爭一旦爆發，就沒有第一線、第二線之分，全台灣都會壟罩在戰爭的風暴當中，每一個人都可能會有生命的危險。尤其大家已經從以巴、俄烏的戰爭中，見識到戰爭的無情，在戰火之下，沒有分裡外，全民都需要備戰，甚至導致嚴重的死傷，更容易引起世界大戰，因此我們更必須要做到台海安定、台灣安全，人民才能安心。

侯友宜競選辦公室也補充，民進黨執政下，兩岸關係越來越緊張，許多父母都擔憂下一代會不會上戰場，日前台積電創辦人張忠謀也指出，「沒有國家安全，我們將失去一切」，因此提醒賴清德，若想做為國家未來的領導人，必須要有務實可行的國安方向，才能讓人民感到安心，否則整日發表台獨等挑釁言論，只會讓和平變成掛在嘴邊的「空嘴薄舌」。