苗栗縣政府文化觀光局近年推動社區營造及發展村落文化，29日規畫「水栗會遊程」深度文化之旅，帶領民眾認識水圳如何影響苗栗發展，並透過體驗式的走讀、手作，讓民眾對地方文化產生興趣。

今天「水栗會遊程」深度文化之旅，邀請共發實業負責人陳建成擔任領路人，帶領大家騎乘自行車，探訪聚落及美食街，以及苗栗市文史樞紐位置-文昌祠，透過在地青年的導覽解說，了解從水文化、商業聚落、仕紳文化的演變。

活動同時整合資源，也安排大家至苗栗市公所主辦的「風箏文化暨客家美食節」，認識地方特色活動，也分享歷年來在社區營造累積的豐碩成果，為活動創造加乘效益，促使文化永續發展。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，每年推出的「社區深度文化之旅」叫好又叫座，參與者都希望增加場次與名額，今年策畫苗栗市的體驗路線，串聯文史、生態、產業等元素，走訪在地人才知道的私房景點與特色美食，共邀大家一同走出戶外，在旅遊中認識地方人文風情。