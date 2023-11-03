113學年大學招生名額公布，整體比112學年略減3％，除了台大、成大、清大、陽明交大等半導體、資通訊領域名額減少外，至少10所私立大學也減少1至3成名額，其中文化大學減招800人最多。

教育部日前公布113學年一般大學日間學士班新生招生名額，各校系總招生名額共9萬8382名，比112學年10萬1705名減少約3％。

根據教育部資料顯示，逾10所私校明年招生名額比今年減招1到3成，以減招人數來看，文化大學800人最多，其次為真理大學440人，長榮大學311人、義守大學290人、靜宜大學239人，另外玄奘大學、開南大學、大葉大學及中華大學也都減招100多人。

根據《ETtoday》報導，全國私校工會副理事長尤榮輝指出，少子化大海嘯大約從105學年開始衝擊大學招生，如今大海嘯浪潮不只蹂躪科大，更已逼近到一般大學，老牌的文化大學首當其衝。尤榮輝提到，減招情形嚴重且學生人數低於3千人的私校，已走到生死存亡關頭，若無法翻轉就要做好退場的準備。