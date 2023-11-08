台大113學年度寄存15名招生名額，外傳是為了成立新聞系做準備。台大新聞所所長洪貞玲今（8）日傍晚表示，所方已開會通過成立學士班的決議，並向社會科學院提案，最快預計在2025年招收首批15名新生。系名雖尚未確定，但辦學方向將以培養國際傳播人才為主要方向。

洪貞玲提到，新聞傳播對民主社會發展非常重要，因此希望能結合社會科學專業知識領域，訓練出符合當前且善用數位科技的國際傳播人才。

台大說明，在總量控管機制下，學校透過向教育部申請名額寄存、擴增等方式，增加名額調配及使用的彈性。名額增減的主要考量為因應產業及社會發展需求人才培育、降低部分系所生師比以維持良好教學品質，也包含為未來增設系所的名額需求預做準備。

台大強調，目前教務處尚未接獲新聞所或社會科學院欲成立相關科系的正式申請。依據〈國立臺灣大學教學研究單位之增設變更合併或停辦申請及審核辦法〉第7條規定，教學研究單位之增設，應擬具計畫書經院務會議通過後始得送校審議，校級則須經3處（教務處、總務處、研發處）審查、專案審查委員會、行政會議、校務發展規劃委員會及校務會議都通過後始得送教育部申請。