教育部8日發函同意由大葉大學現任董事方文昌擔任校長，引發爭議。教育部表示，大葉大學董事會依《私校法》及該校校長遴選辦法遴選新任校長，並於9月22日函報聘任方文昌校長案到部，經檢核函請該法人釐明回覆外界反映的疑義後，於8日核定大葉大學校長聘任案。

大葉大學先前因校長出缺，未能依《私校法》規定於6個月內完成遴聘，經教育部依法命其於3個月內完成遴聘卻仍未改善，並於9月1日函知大葉董事會，將依法辦理指派代理校長作業，並旋即進行相關指派作業。

但與此同時，大葉大學董事會仍持續進行新校長遴選，並於9月22日函報聘任方文昌校長案到教育部，教育部認定過程合乎規定，因此核定此聘任案。另因大葉大學已依法遴聘校長，教育部同步中止指派代理校長作業。

方文昌原本是大葉大學董事，他可以參與校長遴選嗎？教育部說，依《私校法》規定董事不得兼任所設私立學校校長，並未限制董事不得參與校長遴選，但方文昌教授在出任校長後，即不得再擔任董事。

對於媒體曾報導方文昌曾涉及辦理掠奪性刊物一事，教育部說，大葉大學校長遴委會已於9月6日召開會議審查方文昌的資格、治校理念報告及推薦人選時詢問此情，經釐清傳言指摘並非屬實後，才投票表決推薦他為新校長。