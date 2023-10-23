台灣相當重視英文，不少大學科系的畢業條件都有要求對應的英文能力，甚至連中文系都有類似的門檻，然而就有人發現，各大專院校對英文能力的要求不斷往上加，驚呼「這年頭物價上漲，連英文畢業門檻也通貨膨脹」。

一名女網友昨（22）日在「Dcard」表示，她就讀的學校，過去英文畢業門檻只需要多益600分，但如今標準已提升到多益785分，且看其他學校像台大是多益860分，還有學校要求必須達到多益945分的，讓她不禁懷疑會不會真的有人因此而延畢，感嘆道「這年頭物價上漲，連英文畢業門檻也通貨膨脹」。

其他網友指出，「有些學校是直接取消英文門檻」、「還好我校已經廢除了」、「我以為廢除多益才是趨勢」、「本店多益550就能畢業」、「本系入學沒看英文成績，結果叫我畢業要考550，我英文根本沒考超過30分過，我知道這標準不高，但根本叫我去死」。

也有網友對於此規定表達無法理解，怒批「多益托福的公司賺飽飽」、「我們學校最煩，聽說讀寫都要，然後多益說寫的報名費超貴」、「很不認同用外面考試來當作英語畢業門檻，到底為什麼要讓國外甚至代理商賺錢？我覺得可以利用免修的方式鼓勵學生去考，而不是設立一個畢業門檻逼迫學生都要通過」。