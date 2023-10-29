台中老鼠會「無卡分期」詐騙案，超過百名大學生受害，其中逢甲大學人數最多。面對許多網友開酸「念到大學還會被騙」，一名受害者自白受騙過程，稱絕非短視近利，「罵聲我來扛，只希望受害者一定要反應，為自己權益伸張」。

一名男學生在Dcard逢甲大學版發文「詐騙案受害者的自白」，他表示，很多人都在問這麼簡單的手法怎麼還會上當，但自己其實不缺這5000元，只是朋友表示需要做業績，信任對方所以才會簽字。

原PO說，詐騙業務在講解時說的頭頭是道，表示要用他們名義去辦蘋果的BTS方案，轉手賣出並幫忙繳每期貸款，他質疑對方有捲款潛逃疑慮時，對方就秀出本票取信於人，原PO坦言人生中從未看過本票，因此也不知道到底長什麼樣。

原PO直言，人情壓力、他人慫恿、加害人的話術&手法、當然也不排除個人私慾，這些零零總總的條件加起來才能構成詐騙，許多過程外人都看不到，他說，並不覺得自己被騙很光明正大，但無法接受出於好意幫助別人，卻被冠上短視近利的汙名，或許受騙者中有不少是為了賺這5000元，但跟自己一樣的也不在少數。

另一名受騙女同學表示，自己也是類似情形，被朋友找去要幫忙做業績，用學生身分的BTS方案買電腦，拿到的5000元現金，如今還躺在櫃子沒動過。而在簽合約時，自己有確認上面確實是寫蘋果電腦，過程中店員不斷說話，扯其他話題，因此漏看合約上面寫的是分期付款，直到接到電話才知道自己名字被拿去辦貸款。

文章曝光後引起討論，許多同學安慰原PO：「檢討受害者的風氣很嚴重，最該罵得明明是加害者」、「被騙了就當學到教訓吧」、「10萬學到教訓值得啦，以後就知道不要隨便把個資給別人就算是再好的朋友、親人也一樣」、「被害人願意站上第一線發聲警告大家很可貴」、「再好的朋友都不要輕易扯上金錢」。

但仍有許多人諷刺：「詐騙一直騙的都是貪念，承認吧，你就是為了5000元簽的」、「緬北那些人也是這樣說」、「難道你不知道這樣算是一種擔保人嗎？這次還只是十幾萬，哪天狠一點幾千幾百萬」、「看來家裡經濟不錯，沒申請過學貸，填過學貸資料就大概知道什麼是擔保人了」。