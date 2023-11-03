投資詐欺案層出不窮，台中市議員張玉嬿今天表示，她的照片也被詐騙集團盜用，台中投資詐欺案今年已有625件，要求警方要溯源查緝詐騙吸血蟲，擴大宣導讓民眾別上當。警察局長李文章表示，今年發生625件，目前已破獲481件，追回1億1600多萬元。

台中市議會今天警消環衛委員會業務質詢，張玉嬿說，有人冒用她的FB照片邀民眾加入投資群組，魚目混珠的LINE詐騙群組還有盤中提示分析，要民眾把資金留下，等尾盤飆股社群報明牌，事實上她一張股票也沒買過，根本沒能力報飆股明牌。不少市民被騙怕家人知道致不敢報案，投資詐欺案件和財損金額有非常多的黑數。

謝志忠、黃守達、王立任議員也指出，台中投資詐欺案一路往上飆，從2019年112件暴增到今年625件，財損金額也從4000多萬飆到破億元，被害件數和金額齊創歷史新高，投資詐欺集團十分猖狂。雖破獲率有77％，但事情還是持續發生，要求市警局強化偵查設備和手段進行溯源查緝，提高破獲率，同時也應加強宣導防制投資詐騙，讓市民別再受騙。

警察局長李文章說，投資詐騙案全國都在增加，目前除了傳統偵查外，也有採購數位鑑識相關設備偵查相關手機軟體，但若涉及國外平台如臉書、LINE等，幾乎沒辦法跟外商做詐騙防治，最近中央才有相關做法，跟外商平台做進一步諮商，並通知群組下架。

李文章呼籲，不要輕易相信網路上投資飆股、老鼠會或是貸款等穩賺不賠的廣告，通常點選廣告後會轉到LINE群組或是IG，邀請民眾加入群組，進行下一階段騙局，呼籲民眾不要輕易加入，若民眾有覺得可疑的地方，請盡快與165、警方聯繫。