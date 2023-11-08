歌手周湯豪以音樂上優秀的創作才華深受歌迷喜愛，今年6月才在高雄巨蛋舉辦完個人演唱會，沒想到卻遭到詐騙集團盯上，假借他的名義詐騙女歌迷50萬，對此，周湯豪所屬環球唱片發出律師聲明，提醒歌迷小心受騙。

周湯豪所屬環球唱片發出律師聲明。（圖／周湯豪臉書）

近期詐騙集團假冒周湯豪身分詐騙女歌迷，受害者在網路上透露自己是粉絲，因為這樣被詐騙集團注意，詐團為了取信於人，甚至用AI變臉技術假扮成周湯豪和粉絲視訊通話，受害者表示畫面很像真的一樣，看不出是假扮的，對方聲稱帳戶遭凍結需要用錢，得手50萬，為此，周湯豪急發聲明提醒歌迷，並表示網路上多個假帳號已經侵權，會尋求法律途徑，維護權益。

聲明如下：

【環球音樂針對周湯豪社群媒體假帳號之特別聲明】

翰廷法律事務所黃秀蘭律師茲受環球國際唱片股份有限公司（以下簡稱環球唱片）委託，為旗下藝人周湯豪社群媒體之假帳號事件，聲明如下：

一、近期網路詐騙猖獗，持續發生不肖份子盜用藝人周湯豪(Nick)在Instagram、Facebook等社群媒體開設官方帳號之名稱、肖像照片、圖片、影音等內容進行詐欺及侵權等犯罪行為，包括冒充Nick的名義開設其他社群媒體假帳號、違法剪輯竄改藝人直播影片等，肇致喜愛Nick的粉絲誤認受騙而蒙受損失，環球唱片及藝人皆深感痛心。

二、藝人Nick 周湯豪僅開設四個官方帳號：

Facebook(https://www.facebook.com/nickeveryday )、Instagram(https://www.instagram.com/nickthereal4sho/)、thread(https://www.threads.net/@nickthereal4sho )及微博weibo(https://weibo.com/NICKTHEREAL)，其餘網路上之帳號皆屬虛假冒用。藝人周湯豪並不會以個人通訊軟體或透過非官方之任何方式私下聯繫他人。籲請大眾及粉絲們如發現非官方認證之藝人周湯豪(Nick)社群媒體帳號的訊息、留言、聯絡，應提高警覺，希勿輕信受騙，宜立即封鎖處理、勿貿然回應，以確保自身資訊安全及權益。

三、環球唱片嚴正聲明，任何人未經環球唱片之授權，切勿擅自下載使用藝人周湯豪之姓名、肖像照片、圖片、影音等內容，亦不得冒名設立虛假帳號、進行違法或犯罪行為。網路上現存之假帳號業已侵害環球唱片及藝人之著作權及肖像權等，應即刻移除、停止侵權詐騙，否則將尋求法律救濟途徑，提起民刑事訴訟，以維護權益。

環球音樂

2023.11.08